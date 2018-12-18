В США учреждено боевое командование Космическими силами страны

Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании действующего боевого командования Космическими силами, сообщается 18 декабря в опубликованном заявлении Белого дома.

В заявлении отмечено, что этот шаг согласован с военным ведомством и объединенным комитетом начальников штабов США.

Полный перечень прав и обязанностей новой структуры будет опубликован позже, однако уже сейчас известно, что в сферу ее ответственности уже переданы вопросы, относящиеся к космосу, ранее решаемые Стратегическим командованием США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно заявлял о планах создания отдельного военного министерства Космических сил. Ранее космические военные программы США реализовывались ВВС и Стратегическим командованием.

Кроме того, Вашингтон уже утвердил план разработки и внедрения «устойчивой космической сенсорной архитектуры», которая должна быть создана к исходу 2022 года.

Напомним, на данный момент ни одно государство, владеющее космическими технологиями, официально не заявляло о размещении оружия в космосе.

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