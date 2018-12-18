Глав Македонии и Греции номинируют на Нобелевскую премию мира

Скопье, , 19:50 — REGNUM Нобелевский лауреат Видед Бушамауи намерена выдвинуть на Нобелевскую премию мира премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и премьер-министра Македонии Зорана Заева, 18 декабря передает агентство Associated Press.

Бишамауи, лауреат Нобелевской премии мира 2015 года в составе тунисского «Квартета национального диалога», объявила о намерении в ходе выступления в столице Македонии, Скопье.

Поводом для номинации нобелевский лауреат называет «чрезвычайно важный процесс» переименования Македонии, который удалось осуществить благодаря личным усилиям Заева и Ципраса.

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