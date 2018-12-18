Бюджет Челябинска в 2019 году останется дефицитным

Челябинск, , 19:18 — REGNUM Дума Челябинска утвердила бюджет на 2019 и плановый период 2020—2021 годов. На протяжении всего этого периода будет сохраняться дефицит, следует из принятого документа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы бюджета на 2019 год запланированы в размере 33,5 млрд рублей, а расходы — 34 млрд. В 2020-м году доходная часть может составить 32 млрд при расходах в 32,8 млрд, а в 2021-м соответственно 34 млрд и 34,8 млрд.

Как поясняют в гордуме, собственные доходы в 2019 году запланированы в размере 12 813,1 млн рублей (38,3% всей доходной части). Львиную долю (61,7% или 20 673,5 млн рублей) составят межбюджетные трансферты.

Что касается расходов, то 84,3% планируется тратить на социальную сферу. В частности, это соцполитика, культура, образование, физкультура и спорт, а также здравоохранение.