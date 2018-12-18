Выборы губернатора Тюменской области обошлись бюджету в 702 млн рублей

Тюмень, , 18:51 — REGNUM Избиркому Тюменской области удалось сэкономить более 5 млн рублей на выборах губернатора, прошедших 9 сентября. В целом было затрачено 702,7 млн рублей, заявил председатель регионального избиркома Игорь Халин на заседании регионального парламента 18 декабря.

На подготовку и проведение выборов избирательной комиссии Тюменской области из областного бюджета было выделено почти 708,22 млн рублей. Фактические расходы составили 702,7 млн рублей. Остаток денежных средств по данной целевой статье расходов в областном бюджете после проведения выборов составил более пяти бюджетных миллионов рублей.

Экономия денежных средств образовалась благодаря конкурсным процедурам на информационную продукцию для избирателей. В связи с совмещением дополнительных выборов депутата Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу №3. А также благодаря содействию органов местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области избирательным комиссиям всех уровней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидаты в губернаторы Тюменской области затратили на выборный процесс в целом 65,6 млн рублей. Львиная доля, 62,9 млн рублей, пришлась на фонд представителя «Единой России» Александра Моора, избранного главой региона.

Отметим, что в списки на выборах губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года было внесено 2 528 599 избирателей. На избирательные участки исполнить свой гражданский долг пришли 1 241 452 человека. Общая явка составила 49,1%.

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