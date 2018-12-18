Показания бывшего советника Трампа не интересны, важно другое — конгрессмен

Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Дело не в том, во что верит или что говорит Дональд Трамп, а в верховенстве закона, уверен конгрессмен Тед Лью, комментирующий в «Tвиттере» пожелание президента его бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну на сегодняшнем судебном заседании. Свое пожелание Трамп сопроводил утверждением, что «сговора не было» — имея в виду сговор своей «крайне успешной политической кампании с Россией».

«Уважаемый Дональд Трамп, — обращается к президенту конгрессмен, — на самом деле, совершенно не интересно, что Майкл Флинн может сказать сегодня на суде, потому что он уже свидетельствовал 19 раз перед прокурорами в множественных расследованиях. Что делает Америку великой — это то, что не вам решать, был ли сговор. А правоохранительным органам».

Напомним, 18 декабря суд должен огласить вердикт Майклу Флинну, который вынужден был покинуть свой пост всего после трех месяцев на должности советника Трампа ввиду того, что он оказался фигурантом расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Так, правоохранительные органы страны считают, что Флинн солгал сотрудникам ФБР о содержании бесед с послом РФ в Вашингтоне во время предвыборной кампании.