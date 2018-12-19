От военного положения Порошенко уже получает немалую выгоду

Киев, , 06:11 — REGNUM Решительное желание США устроить зону эскалации напряженности в Черном и Азовском морях может рассматриваться как основная побудительная причина, заставляющая украинское руководство нагнетать агрессивную риторику в отношении России. Но введение в десяти областях Украины военного положения имеет и внутренние выгоды, которые Петр Порошенко и его команда постараются отжать досуха. Об этих обстоятельствах рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Даже не добившись отмены президентских выборов введением военного положения, Порошенко значительно повысил свои шансы на переизбрание, введя это положение именно в самых скептично настроенных по отношению к нему областях: возможность отменить критику кандидата под предлогом военного положения дорогого стоит. Также и борьба с инакомыслием, грозящим перерасти в нечто большее, требует усиленных мер, которые в условиях военного положения не должны никого удивлять — например, организация альтернативной «православной церкви» и репрессии против УПЦ МП.

Наконец, провал украинской программы приватизации и повышение тарифов для населения также требуют маскировки и отвлечения внимания. Социальное обострение, угрожающее украинскому постмайданному «благолепию», в такой ситуации должно быть исключено превентивно, и здесь суетливая военная активность Порошенко вполне вписывается в заданное ему генеральное направление.

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