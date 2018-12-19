Украинская «свобода слова» может дорого обойтись любому украинцу

Киев, , 05:26 — REGNUM Прошедшая 10 декабря в Пресс-клубе Брюсселя пресс-конференция известного украинского адвоката и правозащитника Андрея Доманского подняла вопрос об ущемлении основных гражданских свобод на Украине. Почему с точки зрения европейских стандартов происходящее в сфере «свободы слова» на Украине не выдерживает никакой критики, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Причин для «закручивания гаек» на Украине сегодня две: курс на обострение конфликта с Россией и приближающиеся президентские выборы. Решимость украинских «демократов» не допустить нежелательной правды в информационное поле демонстрирует судьба корреспондента РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского. Еще весной он был арестован по обвинению в государственной измене, обстоятельства же его публикации о конфликте в Донбассе, ставшей поводом для обвинения, свидетельствуют, что даже корректная полемика, не несущая в себе пропаганды, становится на Украине причиной преследований как автора, так и разместившего эти материалы редактора.

По мнению Доманского, царящая сейчас на Украине атмосфера националистического угара делает возможным обвинение в адрес любого гражданина этой страны, даже никоим образом не поддерживающего Россию, а всего лишь критикующего украинскую ситуацию.

Читайте статью Бельгийские журналисты озабочены подавлением свободы слова на Украине и другие публикации Авигдора Эскина.