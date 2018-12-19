Среда, 19 Декабря 2018 года
07:23:13 МСК

Украинская «свобода слова» может дорого обойтись любому украинцу

Политика

Освещение выборов на Украине тоже под угрозой

Украинская «свобода слова» может дорого обойтись любому украинцу
Украинская цензура

Киев, 19 декабря 2018, 05:26 — REGNUM  Прошедшая 10 декабря в Пресс-клубе Брюсселя пресс-конференция известного украинского адвоката и правозащитника Андрея Доманского подняла вопрос об ущемлении основных гражданских свобод на Украине. Почему с точки зрения европейских стандартов происходящее в сфере «свободы слова» на Украине не выдерживает никакой критики, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Причин для «закручивания гаек» на Украине сегодня две: курс на обострение конфликта с Россией и приближающиеся президентские выборы. Решимость украинских «демократов» не допустить нежелательной правды в информационное поле демонстрирует судьба корреспондента РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского. Еще весной он был арестован по обвинению в государственной измене, обстоятельства же его публикации о конфликте в Донбассе, ставшей поводом для обвинения, свидетельствуют, что даже корректная полемика, не несущая в себе пропаганды, становится на Украине причиной преследований как автора, так и разместившего эти материалы редактора.

По мнению Доманского, царящая сейчас на Украине атмосфера националистического угара делает возможным обвинение в адрес любого гражданина этой страны, даже никоим образом не поддерживающего Россию, а всего лишь критикующего украинскую ситуацию.

Читайте статью Бельгийские журналисты озабочены подавлением свободы слова на Украине и другие публикации Авигдора Эскина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить