Ющенко поддержал вмешательство Порошенко в церковные дела

Киев, , 18:27 — REGNUM Третий президент Украины Виктор Ющенко не видит проблемы в том, что президент Петр Порошенко принимает активное участие в создании Православной церкви Украины. Соответствующее заявление Ющенко сделал 18 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

Он заявил, что традиционно церкви создавались сверху.

«Создание Украинской поместной церкви — великое событие. 2/3 украинцев не осознают этого. Возможно, в этом есть какая-то логика, если мы 300 лет жили под чужой церковью и нас приучили, что надо кланяться чужой церкви, говорить на чужом языке, иметь чужую память… Болгарскую церковь не признавали 75 лет, грузинскую — 25 лет не признавали, 141 год не признавали российскую церковь и томос забыли дать. А сегодня мы пришли к вселенскому признанию. Впереди еще много политических контактов. Когда мне говорят, что церковь создают священники и паства — это большая ошибка. Поднимите историю всех вселенских соборов, их, как правило, организовывают императоры. Российские соборы организовывал или Петр I, или Екатерина, или кто-то из царей», — отметил Ющенко.

При этом он выразил уверенность в том, что на Украине не будут преследовать священников или верующих канонической Украинской православной церкви после создания объединенной православной церкви. Он призвал священников УПЦ сделать выбор — служить Украине или «государству-агрессору».

"В украинскую церковь перейдет абсолютное большинство московских попов. Умные сейчас, другие может быть через пять лет, через 40 лет, через 100 лет. Возможно, надо будет новую реформацию делать, но перейдут. Если ты живешь на этой земле и у тебя нет духовного уважения к этой земле, как ты пояснишь это своим детям?» — задался вопросом Ющенко.

Он также отметил успехи Украины в рамках десоветизации.

«Мы подошли к теме десоветизации. Нужно жить своим умом, ходить по своим улицам, которые носят имена своих героев, своей национальной памяти. Это правильно. Так живет весь мир. Нам трудно к этому привыкать, потому что без Павлика Морозова или без Чапаева как-то трудно жить в Киеве. Но это идет десоветизация наших мозгов, делается не быстро», — сказал Ющенко.

При этом экс-президент отметил прогресс Украины в рамках евроинтеграции — подписание соглашения про ассоциацию с Евросоюзом, создание зоны свободной торговли и либерализацию визового режима.

«Мне приятно, что мы достигли хороших результатов в европейском направлении… За 10 лет мы прошли эту дорогу. Это непростая дорога для миллионов украинцев, потому что остатки той ментальности, которую мы называем «совком», особенно в моем поколении, это еще колоссальная большая квота людей с той памятью, с той идеологией. Но надежда на вас — молодежь, которая смотрит намного дальше и формирует более глубокую и качественную, современную политику, чем мое поколение, поколение пенсионеров», — считает Ющенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана «поместная автокефальная Православная церковь Украины». При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

17 декабря синод канонической Украинской православной церкви отстранил от должностей митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые приняли участие в объединительном соборе украинских православных церквей и создании объединенной Православной церкви Украины.

В Русской православной церкви объединительный собор назвали «канонически ничтожным», заявив, что на нем «неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем».