«Опасная затея» – Константин Затулин о планах США выйти из ДРСМД

Москва, , 18:48 — REGNUM Нынешнее руководство США надеется на оголтелую военную силу, полагает первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 18 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Во-первых, нынешнее руководство США поставило на оголтелую военную силу, — заметил депутат. — Оно рассчитывает на то, что денег у США больше, и они могут себе позволить производство ракет. И второе обстоятельство — это изменение геополитической карты. Во времена СССР был пояс стран социализма. Теперь некоторые из этих стран задают тон в нападках на Россию. Американцы же действуют по логике «разрушим весь мир до основания».

Затулин отметил, что выход США из ДРСМД — это очень опасная затея для всего мира.

«Возникает соблазн — если разместить эти ракеты в непосредственной близости от границы Российской Федерации, то подлётное время составляет 3−5 минут, — сказал Затулин. — И за это время принять осмысленное политическое решение об ответном ударе, провести переговоры или убедиться в том, что это случайность, практически невозможно. Возникает реакция, и решения за вас принимает быстродействующий компьютер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента РФ Владимира Путина, выход Соединённых Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может иметь самые негативные последствия, что не может не вызывать обеспокоенности. По словам главы государства, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

«Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что США выходят из ДРСМД под надуманным предлогом, выдвигая претензии в адрес России, хотя сами давно не выполняют положения договора.

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