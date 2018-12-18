СБУ начала расследование против замглавы службы внешней разведки Украины

Киев, , 18:38 — REGNUM В отношении первого заместителя председателя службы внешней разведки Украины Сергея Семочко ведется расследование в связи с информацией о наличии у его родственников с российским гражданством, заявила пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сообщает 18 декабря УНИАН.

По ее словам, до завершения расследования СБУ не может ничего комментировать относительно Семочко.

Напомним, ранее украинские журналисты обнаружили, что у родственников Семочко есть российское гражданство, а также бизнес в российском Крыму. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против Семочко по статье «Незаконное обогащение». Также президент Украины Петр Порошенко заявил, что по результатам расследования СБУ он будет принимать решение, снимать Семочко с должности или нет.