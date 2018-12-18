Сирия ответит Израилю симметрично в случае нападения

Дамаск, , 18:18 — REGNUM Сирийские вооруженные силы ответят силой на любое нападение Израиля на свои базы в рамках новой политики, принятой сирийским руководством после инцидента с российским самолетом Ил-20 в сентябре этого года. Об этом сообщил новостной ресурс South Front со ссылкой на статью в кувейтской газете «Аль-Раи». Кувейтское издание публикует данный материал, в котором ссылается на высокопоставленного сирийского чиновника.

Неназванный чиновник пояснил: «Это означает, что удар по аэропорту в Сирии будет встречен ударом по аэропорту в Израиле и так далее».

Согласно тому же репортажу, Москва дала Дамаску зеленый свет на такие действия в ответ на израильские атаки, которые уничтожат сирийский военный потенциал или убьют иностранных советников, поддерживающих Сирийскую арабскую армию.

Источник опроверг заявления Израиля об уничтожении сирийского ракетного потенциала и заявил, что Дамаск получил ракеты средней и большой дальности от Ирана, управляемые российской спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. САА может использовать эти ракеты для реагирования на израильские нападения.

Между тем в СМИ появились сообщения о том, что израильская военная делегация, недавно посетившая Москву, пожаловалась российской стороне на то, что «Хезболла» в Сирии использует российские флаги для защиты своих позиций и военных конвоев от израильских авиаударов.

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