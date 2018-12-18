Кравчук призвал Раду «ввести рынок земли и обеспечить экономический прорыв»

Киев, , 18:01 — REGNUM На Украине нужно ввести рынок земли, поскольку в стране фактически не осталось государственной земли. Об этом 18 декабря заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«В вопросе земли нам нужно предложить принципы рынка земли. Когда нет рынка земли, нет возможности покупать и продавать. У нас настолько большая философия привязанности людей к земле, что тут нужно быть очень и очень осторожным. Но сидеть как собака на сене и ничего не делать, тоже нельзя. Мы говорим: землю не продавать, но она же продается, потому что латифундистов все больше и больше. Собственники земли становятся все больше и больше. Где они берут эту землю? Обходят законы. Мы доживемся до того, что земля будет продана, а мы будем говорить о моратории. Нужно создать рынок земли», — сказал Кравчук.

При этом он призвал Раду принять законы, которые обеспечат Украине экономический прорыв.

«Нам нужно принять законы, которые обеспечат развитие экономики и инвестиций. Это основное… Люди не доверяют жизнь ни банкам, ни власти, ни организациям, поэтому не используются деньги там, где они могли бы дать толчок развитию экономики. Парламент не смог этого переломить. Нам мало 5−6%. Нам нужен прорыв. Мы уже находимся на таком низком уровне социально-экономического развития, что нам нужен прорыв. Прорыв может быть тогда, когда примут соответствующие законы и нормативные акты. Парламент этого не сделал», — считает Кравчук.

В свою очередь украинский депутат, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь считает, что на Украине мораторий на продажу земли нужно продлить ещё на пять лет.

«Была бы моя воля, я бы продолжил мораторий лет на пять. Сегодня экономика Украины на дне. По сути нет экономики, она разрушена. Стоимость украинской земли ниже чем в соседней Польше», — пояснил Бондарь 18 декабря в кулуарах Рады.

Напомним, 20 декабря Рада планирует рассмотреть законопроект о продлении моратория на продажу земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что мораторий на продажу земли будет действовать до принятия закона об обороте земли.