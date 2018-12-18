Украина собирает очки по мелочам – политолог о резолюции Генассамблеи ООН

Москва, , 18:22 — REGNUM Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма, а также районов Чёрного и Азовского морей, ничего особенного собой не представляет, убеждён политолог Араик Степанян. Об этом он заявил 18 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Никакой неожиданности нет, — сказал он. — Эта резолюция ничего особенного собой не представляет. Но Украина таким образом создаёт информационный миф, будто международное сообщество поддерживает Украину. Это очки, которые по мелочам собирает Украина. Но это тоже и наша вина, так как мы не реагируем на многие преступления, которые совершаются Украиной. Или реагируем слабо. А нужно в Совбез ООН вносить резолюцию и заставить его выступить с осуждением [Украины]. Украина создаёт иллюзию, будто истина на её стороне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма, а также районов Чёрного и Азовского морей. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице этой международной организации в Twitter.

Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19. При этом большинство (72 страны) воздержались.

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