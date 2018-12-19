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Пропаганда на Украине оказывается не такой эффективной, как рассчитано?

Политика

Украинская социологическая группа «Рейтинг» порадовала страну сразу несколькими результатами проведённых ею опросов

Пропаганда на Украине оказывается не такой эффективной, как рассчитано?
Леонид Ильич Брежнев

Киев, 19 декабря 2018, 02:13 — REGNUM  Нетривиальные результаты, полученные в ходе опросов украинской социологической группы «Рейтинг», заставляют задуматься как об эффективности украинской пропаганды среди населения Украины, так и о причинах необычайной психологической устойчивости самих ее граждан. О том, как распределились симпатии голосовавших по отношению к различным историческим лицам и событиям, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Примечательно распределились симпатии к историческим личностям, лидирует гетман Богдан Хмельницкий, заключивший союз с Россией, от которого, по мнению нынешнего украинского официоза, и произошли все беды. Так что 73% симпатий у Хмельницкого, 47% у генсека СССР Леонида Брежнева и 43% у российского императоры Петра Первого — еще неплохо выглядят на фоне новых «национальных героев» Украины Степана Бандеры (36%) и Симона Петлюры (30%). Значит ли это, что украинский Институт национальной памяти пора разогнать за низкую эффективность?

Тем не менее «попытки продолжаются» — вновь несколько депутатов Верховной рады подняли вопрос о присвоении Бандере звания героя Украины.

Читайте статью Украина сегодня: коммунист Брежнев победил неонациста Бандеру и другие публикации Руслана Веснянко по украинской политике.

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