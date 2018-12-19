Пропаганда на Украине оказывается не такой эффективной, как рассчитано?

Киев, , 02:13 — REGNUM Нетривиальные результаты, полученные в ходе опросов украинской социологической группы «Рейтинг», заставляют задуматься как об эффективности украинской пропаганды среди населения Украины, так и о причинах необычайной психологической устойчивости самих ее граждан. О том, как распределились симпатии голосовавших по отношению к различным историческим лицам и событиям, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Примечательно распределились симпатии к историческим личностям, лидирует гетман Богдан Хмельницкий, заключивший союз с Россией, от которого, по мнению нынешнего украинского официоза, и произошли все беды. Так что 73% симпатий у Хмельницкого, 47% у генсека СССР Леонида Брежнева и 43% у российского императоры Петра Первого — еще неплохо выглядят на фоне новых «национальных героев» Украины Степана Бандеры (36%) и Симона Петлюры (30%). Значит ли это, что украинский Институт национальной памяти пора разогнать за низкую эффективность?

Тем не менее «попытки продолжаются» — вновь несколько депутатов Верховной рады подняли вопрос о присвоении Бандере звания героя Украины.

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