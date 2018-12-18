Член «Киевского патриархата»: Епифаний может вскоре покинуть свой пост

Киев, , 18:19 — REGNUM Нет никаких гарантий, что выбранный главой раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний надолго останется на своей должности, заявил «митрополит Луцкий и Волынский» непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Михаил, сообщает 18 декабря УНИАН.

По словам Михаила, на «объединительном соборе» Епифания могли не выбрать главой, так как был реальный конкурент со стороны «митрополита» организации «Киевский патриархат», то есть самого Михаила.

Михаил отметил, что он вел переговоры со спикером Рады Андреем Парубием и президентом Украины Петром Порошенко, которые уговаривали его снять свою кандидатуру в качестве главы новой украинской церкви. В результате Михаил снял кандидатуру.

Тем не менее, как отметил сам Михаил, он не отказался от претензий на пост главы новой церкви, поскольку Епифаний может умереть или его могут отрешить от должности.

Напомним, раскольнический «объединительный собор» на Украине прошел 15 декабря. На нем был выбран глава новой неканонической церкви Епифаний.