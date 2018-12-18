Россия и Армения ведут диалог о биолабораториях, — посол РФ в Армении

Ереван, , 17:50 — REGNUM Россия и Армения стремятся выйти к взаимопониманию по вопросу биологических лабораторий, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин на пресс-конференции сегодня, 18 декабря.

17 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос о наличии в Армении американских биологических лабораторий, заявил, что в настоящее время Москва и Ереван готовят документ, который должен гарантировать отсутствие иностранных военных в лабораториях.

«Насколько мне известно, действительно, между российской и армянской сторонами идет диалог по вопросу деятельности биолабораторий не только в Армении, но и в других странах бывшего Советского союза. Не скрою — этот вопрос нас беспокоит, и именно поэтому мы ведем этот диалог. По моей информации, диалог с армянкой стороной на этот счет идет весьма конструктивно, есть взаимопонимание в этих вопросах», — цитирует Копыркина newsarmenia.am.

Посол не исключил, что на каком-то этапе стороны выйдут на какие-то общие договоренности.

«В какой форме эти договоренности будут фиксироваться, я не готов сказать, но ни о каких запретах и речи быть не может. Есть диалог и стремление выйти на взаимопонимание по этому вопросу, в том числе касающееся транспаретности работы биолабораторий, присутствия/не присутствия иностранных военных», — сказал Копыркин.

По этому поводу с комментарием выступил МИД Армении. Как заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян, в биолабораториях, обеспечивающих повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля, работают исключительно армянские специалисты.

«Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. В случае с Арменией нет речи о военном присутствии», — сказала Нагдалян в интервью aysor.am.

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