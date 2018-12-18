Американский телеканал CNN прорекламирует Украину в эфире и на сайте

Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Министерство информационной политики Украины заказало рекламу страны на американском телеканале CNN International, сообщают 18 декабря «Наши деньги».

Согласно сообщению, ведомство разместило тендер на 580 показов рекламных роликов об Украине длиной 30 секунд в наиболее активное время просмотра телевидения и прослушивания радио в течение суток (прайм-тайм). Тендер выиграло ООО «CFC Consulting», которое будет размещать ролики на телеканале CNN. Также на сайте телеканала будет 500 раз показан рекламный баннер об Украине.

Цена сделки — 15 млн гривен ($540 тыс.), причем первоначальная цена тендера была гораздо выше — 26 млн гривен ($930 тыс.).

Напомним, в Черниговской области две трети билбордов занимает реклама кандидатов в президенты Украины, причем с каждой неделей такой рекламы становится больше.