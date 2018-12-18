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Украина поднялась в рейтинге стран, внедряющих гендерное равенство

Политика

В рейтинге приняли участие 149 стран

Украина поднялась в рейтинге стран, внедряющих гендерное равенство
Roberto Gordo Saez
ЛГБТ

Киев, 18 декабря 2018, 18:02 — REGNUM  В рейтинге стран, внедряющих гендерное равенство, Украина заняла 65-е место из 149, сообщает 18 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг был составлен Всемирным экономическим форумом. Страны оценивались по внедрению гендерного равенства в четырех сферах: экономика, образование, здравоохранение и политика. У Украины лучше всего с гендерным равенством дела обстоят в образовании, хуже всего — в политике.

Отмечается, что первое место в рейтинге заняла Исландия, второе — Норвегия, третье — Швеция. Последнее место занял Йемен.

Напомним, в 2017 году Украина в данном рейтинге заняла 69-е место из 144 стран.

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Борьба за гендерное равенство в Европе
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