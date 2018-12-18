«Яндекс» не поддерживает законопроект о требованиях к новостным агрегаторам

Москва, , 17:11 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» не видит необходимости в законодательном установлении ограничения иностранного участия в новостных агрегаторах. Так в компании прокомментировали принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума сегодня в первом чтении приняла законопроект о требованиях к новостным агрегаторам. Стоит отметить, что на данный момент в российском реестре новостных агрегаторов находятся: «СМИ2», Новости@mail.ru, «Рамблер/Новости», «Яндекс.Новости».

При этом агрегатор «Яндекс.Новости» занимает доминирующее положение на рынке.

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев (ЛДПР) отметил, что министерство связи и массовых коммуникаций, а также компания «Яндекс» данный законопроект не поддержали.

Пресс-служба «Яндекса» заявила, что свои комментарии к данному законопроекту компания уже отправляла.

«С нашей точки зрения, необходимость в таком регулировании, учитывая уже имеющиеся требования к новостным агрегаторам, отсутствует», — заявили в компании.

При этом в «Яндексе» подчеркнули, что в случае принятия данного законопроекта, компания рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства.

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