Генпрокуратура назвала причину скандала вокруг фонда Сокурова

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Причиной скандала вокруг проверки деятельности фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонд Александра Сокурова) стало «низкое качество» работы полиции при осуществлении проверки, не позволявшее принять законное процессуальное решение. Об этом в интервью РБК заявил 18 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Напомним, полиция Петроградского района Санкт-Петербурга 6 декабря в ходе проверки не выявила нарушений в деятельности фонда Сокурова. Однако сам факт проверки, происходившей в день пребывания Владимира Путина в Петербурге, стал основанием для политического скандала, на который пришлось реагировать Смольному и даже администрации президента.

Проверка фонда началась и проходила еще до этого дня. Как рассказал Куренной, «прокуратура неоднократно выявляла низкое качество проводимой проверки, ее неполноту, что препятствовало вынесению законного и обоснованного решения по материалу».

Именно из-за этого, считают в Генпрокуратуре, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела позднее отменялись, и приходилось всё начинать сначала. Однако в конечном итоге полная и всесторонняя проверка фонда Сокурова привела к отказу в возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве в связи с отсутствием состава преступления.

«Это решение было признано прокуратурой района законным и обоснованным», — добавил Куренной.

По данным СМИ, проверка фонда была начата по заявлению бывшего сотрудника о возможных преступных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства кинопродукции. Сам Сокуров объяснил случившееся личными мотивами экс-сотрудника фонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить наличие провокационных действий третьих лиц в отношении кинорежиссера Александра Сокурова.

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