Суд Грузии вынес приговор бывшим чиновникам МВД

Тбилиси, , 17:05 — REGNUM Бывшим чиновникам МВД Грузии Ираклию Пирцхалаве, Зазе Бакрадзе, Гураму Донадзе, Зурабу Микадзе и Давиду Иашвили 18 декабря был вынесен приговор по делу об убийстве Амирана (Буты) Робакидзе.

Они признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями, что привело к существенному нарушению прав физического лица и законных интересов общества и государства, совершенном с применением насилия и личного оскорбления чести пострадавшего. Заза Бакрадзе и Зураб Микадзе, кроме того, признаны виновными в незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Дело, по которому суд вынес приговор, связано с событиями 24 ноября 2004 года. По информации Главной прокуратуры Грузии, 24 ноября примерно в 2 часа ночи экипаж патрульной полиции на проспекте Церетели в Тбилиси с целью проверки остановил автомобиль марки BMW, в котором находились Бута Робакидзе и его друзья. Водителя и пассажиров вывели из машины, а так как патрульные сочли их подозрительными, на помощь вызвали еще один экипаж. Прибывший дополнительный экипаж начал обыск вышедших из BMW пассажиров, но никаких противоправных вещей и предметов у них не обнаружил. Один из патрульных инспекторов без предупреждения выстрелил в направлении Буты Робакидзе и ранил его в область левой подмышки, в результате чего тот скончался на месте.

После случившегося на место происшествия прибыли исполняющий обязанности начальника управления патрульной полиции Зураб Микадзе, начальник службы по взаимоотношениям с общественностью МВД Гурам Донадзе, начальник УВД Ваке-Сабурталинского района Тбилиси Давид Иашвили, начальник УВД Дидубе-Чугуретского района Тбилиси Ираклий Пирцхалава и начальник управления криминальной полиции Тбилиси Заза Бакрадзе. Для того, чтобы оградить стрелявшего в Робакидзе полицейского от ответственности, высокопоставленные чиновники МВД по взаимной договоренности замыслили обвинение Робакидзе и его спутников в вооруженном нападении на сотрудников полиции. А для создания соответствующей картины якобы совершенного убитым и его друзьями преступления по указанию чиновников МВД были доставлены два автомата, один револьвер, одна граната и 248 патронов.

После объявления приговора Гурам Донадзе, Зураб Микадзе и Давид Иашвили были арестованы прямо в зале судебных заседаний. Еще один бывший сотрудник МВД Ираклий Пирцхалава, осужденный вместе с ними, уже отбывает наказание по другому делу, приговор по которому ему был вынесен ранее. Они приговорены к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. А с пятым осужденным по делу Робакидзе бывшим сотрудником МВД Зазой Бакрадзе было оформлено процессуальное соглашение, на основании которого ему присуждено 4 года и 6 месяцев условного наказания и штраф в размере 5 тысяч лари.

Во время объявления приговора в зале суда один из присутствовавших на процессе, гражданин 1995 года рождения, бросил в судью зажигалку и нанес ему повреждения в области лба. Нарушитель был задержан службой приставов во дворе суда. МВД Грузии начало по данному факту расследование по обвинению в неуважении к суду.

Родители и друзья убитого Амирана Робакидзе в течение долгих лет правления Михаила Саакашвили пытались добиться наказания высокопоставленных чиновников МВД сфальсифицировавших улики по этому делу. Убийство Робакидзе и другие нашумевшие дела того периода были в центре внимания всех акций протеста тогдашней оппозиции. Расследование этого дела началось после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года и продолжалось в течение 5 лет. После оглашения приговора суда родители Амирана Робакидзе заявили, что с сегодняшнего дня в Грузии началось реальное восстановление справедливости.