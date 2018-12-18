Кравчук: «Выборы на Украине всегда сравнимы с войной»

Киев, , 17:01 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук сравнил украинские избирательные кампании с войнами.

«Нам нужно ждать войны, как всегда. У нас же выборы — это война. У нас никогда не было спокойных выборов. Я был на выборах в других странах. Там это проходит незаметно — идут люди, голосуют, выбирают. У нас еще не объявлены выборы, а посмотрите, что делается. Каждый имеет свою команду поддержки, команда поддержки — это команда брехунчиков. Они всё перекручивают, им главное — опаскудить, облить грязью своего оппонента, а не показать программу твоего кандидата… Специально делают контр-бигборды, кого-то унижают», — рассказал Кравчук 18 декабря, комментируя ожидания от выборов 2019 года.

Говоря о возможной угрозе со стороны России, Кравчук отметил, что Украина останется Украиной.

«Украина останется Украиной. Никто её не сумеет одолеть. Представьте себе, Россия взяла и сошла с ума с начальником, пришла в Украину и оккупировала Украину. Через год России бы не стало, потому что в Украину надо ввести половину войск, почти 70% бюджета, чтобы её держать покоренной. Это не просто», — считает Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя. «За» проголосовали 66 стран, «против» — 19, еще 72 страны воздержались. Резолюцию представлял заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Соавторами резолюции стали несколько десятков стран. В документе прописан призыв к России вернуть Крым Украине и вывести с полуострова свои войска. Против резолюции выступили представители Ирана и Сирии.