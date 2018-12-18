В РФ осуждённые бизнесмены будут отбывать наказание отдельно от прочих?

Москва, , 17:37 — REGNUM Список общественных представителей уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей увеличился на четыре человека. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 декабря рассказал сам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках заседания Координационного совета его общественных представителей.

Как рассказал Титов, круг общественных уполномоченных расширился за счёт включения в него Амета Володарского (защита прав предпринимателей в сфере образования), Юрия Осипенко (защита прав осуждённых предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы), Александра Ручьёва (защита прав предпринимателей в сфере цифровой трансформации) и Дмитрия Котровского, который займётся защитой прав предпринимателей в сфере строительства.

«Нам нужен уполномоченный по системе образования, — сказал Титов. — Очень много школ и университетов, которые к нам обращаются. Главный их враг — это Рособразование. Лицензирование и много других вопросов, которые мы вместе решаем. Кроме того, мы предлагаем немного изменить систему — мы должны выровнять условия регулирования частных и государственных образовательных учреждений. Они должны быть одинаковы. Осипенко у нас отвечает за защиту прав осуждённых предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Мы ведём работу с ФСИН по возможности изменения условий содержания. Вы слышали идею о том, что в колониях должны отдельно содержаться предприниматели и не предприниматели».

Кроме того, Титов отметил, что «стройка стала отдельным отраслевым направлением», которое требует отдельного внимания.

Напомним, что 18 декабря 2018 года под председательством уполномоченного при президенте Российской Федерации Бориса Титова прошёл Координационный совет общественных омбудсменов, на котором они подвели итоги работы общественных экспертов за 2018 год и обозначили направления работы на следующий — 2019 — год.

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