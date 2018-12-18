В Раде хотят начать расследование «вмешательства» России в выборы

Киев, , 17:14 — REGNUM Создание временной следственной комиссии Верховной рады для расследования фактов «вмешательства» России в украинские выборы инициировал «Народный фронт», заявил руководитель фракции «Народный фронт» в украинском парламенте Максим Бурбак, сообщает 18 декабря УНИАН.

По его словам, фракция направила письма ко всем фракциям в Верховной раде с просьбой предложить состав комиссии. Бурбак считает, что по предложениям можно будет понять, кто из депутатов «за независимость Украины», а кто — «сторонник Путина». Также представитель «Народного фронта» добавил, что комиссия должна быть создана, так как до президентских выборов осталось всего три месяца.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты у бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.