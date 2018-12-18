Спецслужбы Киргизии: китайцы не платили чиновникам $15 тысяч за документы

Бишкек, , 16:43 — REGNUM Аудиозапись с информацией о том, что киргизстанские чиновники якобы получили от граждан Китая $15 тысяч (около 1 млн рублей) за разрешительные документы для пребывания в Киргизии, является фейковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.

В ведомстве отмечают, что спецслужбы республики уже установили личности распространителей аналогичных материалов, призывающих к межнациональной вражде. Теперь этим гражданам грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

«В этой связи, призываем граждан воздержаться от распространения каких-либо провокационных сообщений в социальных сетях и интернет-пространстве, и сообщать о подобных фактах правоохранительным органам», — подытожили в ГКНБ.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, в 2017 году разрешение на временное проживание в Киргизии выдано 11 966 гражданам КНР. При этом разрешение на временную трудовую деятельность получили 9 498 китайских граждан.

В 2017 году граждане Китая смогли получить 18 312 разрешений на временное проживание на территории Киргизии и 11 593 разрешения на временную трудовую деятельность.