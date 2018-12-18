Глава Центробанка ЕС может уйти в политику и стать соратником Берлускони

Рим, , 16:42 — REGNUM Глава Центробанка ЕС Марио Драги по истечении срока своих полномочий (в октябре 2019 года) может уйти в политику, сообщает Affari Italiani во вторник, 18 декабря.

Отставка может быть досрочной и состояться в конце лета 2019 года, полагают обозреватели издания. Вероятно, Драги будет взаимодействовать с Сильвио Берлускони и привлечет к себе внимание того электората, «который еще остался у партии «Вперед, Италия», отмечают авторы.

У главы Центробанка естественным образом возникнет имидж «европеиста», и он сможет объединить вокруг себя ту часть граждан, которые не голосуют за ныне правящие и скептически настроенные в отношении Брюсселя партии, предполагают журналисты.