Порошенко вместе с Епифанием отправится в Стамбул за томосом

Киев, , 16:36 — REGNUM 6 января президент Украины Петр Порошенко вместе с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием посетят Стамбул в рамках мероприятий, приуроченных получению томоса. Об этом Порошенко заявил 18 декабря во время общения с представителями детской скаутской организации «Пласт».

"Вместе с предстоятелем новоизбранной православной церкви его блаженством Епифанием я буду иметь большую честь и большое наслаждение быть в этот день в Константинополе, быть на службе Божьей наше матери-церкви у Вселенского патриарха. Надеюсь, по воле Божьей, мы получим томос об автокефалии, томос о независимости… Не может быть независимого государства, если оно не имеет канонической независимой церкви», — добавил Порошенко.

Он сообщил, что вчера, 17 декабря в Днепропетровске прошла первая служба предстоятеля новообразованной украинской церкви Епифания.

«Почему это стало возможным? Кто-то скажет, что есть дипломатические способности президента. Кто-то скажет, что есть решительность, смелость и любовь к Украине со стороны Вселенского патриарха. Я хочу сказать, что нам помогает Господь. Тот крест, который сегодня несут украинцы, это — крест правды, крест борьбы за независимость. Господь услышал молитвы украинцев», — подытожил Порошенко.

Ранее, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что войдет в состав украинской делегации, которая поедет в Стамбул за томосом. Спикер парламента пообещал наградить экзархов Константинополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины.

При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

16 декабря Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместное отправление божественной литургии на Фанаре 6 января. У Вселенского патриарха также заявили, что именно 6 января, в день праздника Богоявления, Украине будет вручен томос о создании новой сестринской автокефальной церкви.