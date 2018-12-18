Еврокомиссар: ЕС не намерен вводить санкции против Франции и Италии

Рим, , 16:21 — REGNUM Еврокомиссия разрешит правительству Франции нарушить бюджетные правила ЕС и утвердить бюджет на 2019 год с уровнем дефицита выше 3% ВВП (3,4%), заявил во вторник, 18 декабря, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Il Giornale.

Франция будет единственной страной, для которой будет сделано исключение, подтвердил Московиси, санкций против нее вводиться не будет.

Вместе с тем еврокомиссар вновь отметил, что продолжается работа над тем, «чтобы санкции не коснулись и Италии». Возможное введение санкций против Италии привело бы к негативным последствиям, сказал Московиси. Наблюдатели полагают, что Еврокомиссия на заседании 19 декабря одобрит предложенный Италией новый проект бюджета с дефицитом на уровне 2,04% ВВП.

«Лучше поздно, чем никогда», — прокомментировал готовность комиссаров идти на компромисс вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП.

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