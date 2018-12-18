Оппозиция Италия предупредила о намерении заблокировать парламент

Рим, , 16:05 — REGNUM Демократическая партия Италии требует немедленной явки в парламент премьер-министра Джузеппе Конте — оппозиционеры ждут объяснения, почему бюджет страны утверждается с таким опозданием, заявил журналистам во вторник, 18 декабря, глава фракции демократов в верхней палате парламента Андреа Маркуччи, передает Adnkronos.

В случае неявки премьер-министра демократы готовы в знак протеста «занять» (заблокировать) парламент и призывают к тому же другие оппозиционные фракции, добавил Маркуччи.

Как сообщалось ранее, правительство Италии и Еврокомиссия продолжают переговоры о бюджете страны на 2019 год. По требованию властей ЕС в него были внесены компромиссные изменения, и проект бюджета должен будет снова утверждаться парламентом в новой версии.

Правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против. По их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП.

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