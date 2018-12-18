Дмитрий Медведев поздравит Госдуму и вручит правительственные награды

Москва, , 15:56 — REGNUM На завершающем осеннюю сессию пленарном заседании Госдумы ожидается глава правительства Дмитрий Медведев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента проинформировал парламентарии о порядке работы на заседании 19 декабря.

«Хотелось просто чтобы вы знали, к чему готовиться», — отметил он.

В начале заседания выступит председатель Госдумы и лидеры фракций, затем депутатам предстоит обсудить 38 законопроектов третьего чтения.

«И, возможно, ориентировочно в 13:30 приедет председатель правительства для того, чтобы поздравить депутатов Госдумы с завершением работы и вручить правительственные награды», — сообщил Володин.