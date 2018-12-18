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МИД проинформирует Госдуму о переговорах вокруг Курил

Политика

Госдуму проинформируют

МИД проинформирует Госдуму о переговорах вокруг Курил
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 18 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Комитет Госдумы по международным делам запросит у МИД России информацию о переговорах с Японией вокруг Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Госдума поддержала подготовленное депутатами Госдумы от КПРФ протокольное поручение профильному комитету Госдумы.

«Мы сегодня запросим МИД… Мы принимаем, отработаем и проинформируем палату», — сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дано протокольное поручение комитету Госдумы по международным делам запросить у МИД России информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями РФ и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабоман.

По мнению Слуцкого, глава МИД России Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на вопрос в интервью СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдуме предлагают запросить в МИД России сведения о переговорах по Курилам

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