С мая 2019 года в Польше нельзя будет купить сигареты

Станислав Стремидловский, , 17:02 — REGNUM

Сандомирские фермеры, которые заблокировали автомагистраль А2, грозят новыми акциями протеста, сообщает Echo Dnia (Кельце). Об этом изданию рассказал активист движения «Аграрный союз» (Agro Unia) Гжегож Скурский, которое на протяжении 11 часов перекрывало одну из важнейших подъездных дорог к Варшаве. Это вызвало резкую реакцию министра сельского хозяйства Польши Яна Ардановского, который заявил, что фермеры настраивают враждебно против себя водителей. По словам Скурского, министр сознательно говорит оскорбительные вещи, пытаясь отвлечь внимание от того, что на самом деле означали пикеты. Они являются символом нарастающих год от года ограничений продаж фермерской продукции. Нехватка польских товаров в магазинах является также проблемой и для потребителей, говорит активист. А министр сельского хозяйства и премьер-министр ничего не делают с этим. Летом фермеры пытались достучаться до главы правительства Матеуша Моравецкого, когда он посещал Сандомир. И никаких результатов, кроме штрафов и наказаний для фермеров. «Вот почему мы решили выйти на трассу, — заявил Скурский. — Мы протестуем сейчас, чтобы защитить сельское хозяйство от неприятностей в следующем сезоне. От отчаянно низких цен на овощи и фрукты, на скот, особенно на свинину, отсутствия возможности продажи товаров». Самым важным требованием «Аграрного союза» является обязательство маркировать национальную продукцию польским флагом. Каждый должен знать, что он покупает и откуда. Сегодня, если люди хотят покупать продукты у польских фермеров, они не могут этого сделать, потому что на товарах нет маркировки страны происхождения. Польские фрукты, овощи, злаки, мясо — самого высокого качества. Как подчеркивает активист, «польские фермеры производят очень полезную пищу, давайте все будем это ценить, польскую еду должны продвигать министры». От министерства сельского хозяйства «Аграрный союз» требует компенсировать фермерам потери от африканской чумы свиней, уволить некоторых ветеринарных врачей, провести ревизию сельскохозяйственных организаций, которые получают деньги из бюджета. «Мы не знаем, можно ли вернуться на восточный рынок, но если нет, пусть правительство заблокирует импорт из России, — добавил Скурский. — Ежегодно к нам поступают от них миллионы тонн угля. Почему мы должны их поддерживать, когда они блокируют нас?» По его словам, если в ближайшие несколько недель власти не выполнят большинство требований, фермеры снова выйдут на автомагистрали, все больше и больше сандомирских фермеров хотят участвовать в акциях протеста.

Хватит работать за копейки! С таким сообщением, передают Super Nowości (Жешув), вышли на митинг работники судов. В Пшемысле, как и по всей Польше, сотрудники областных и районных судов покинули свои рабочие места на 15 минут. Судьи поддерживают их протест. «Ставка меньше, чем жизнь», «Хватит работать за копейки», «Голодная ставка» — тягостная работа» — транспаранты с такими и подобными лозунгами взяли в руки протестующие. Несколько десятков человек приняли участие в акции в районном суде Пшемысля. «Мы вышли на улицу, потому что нас никто не слушает, никто не говорит с нами серьезно, — сказали они. — Наши зарплаты были «заморожены» очень давно, а стоимость жизни увеличивается. Да, работать в суде престижно, но не за «голодные ставки» же!». Они покинули рабочие места в полдень на четверть часа, чтобы не парализовать надолго судопроизводство. И будут протестовать до тех пор, пока их требования не услышат. Сотрудники судов не скрывают, что если их не воспримут всерьез, то формы протеста могут быть усилены. Объявленное повышение зарплат на 100 злотых в 2019 году их не устраивает. Требования участников акции — накинуть с Нового года тысячу злотых и еще 500 злотых в 2020 году.

В Кракове протестовали против пробуждения национализма, информирует Dziennik Polski (Краков). Это было темой Марша антифашистов, организованного в 96-летнюю годовщину убийства президента Польской Республики Габриэля Нарутовича. «Видим угрозу, видим, как пробуждается национализм, антисемитизм, шовинизм, возможно, фашизм. Это смертельно опасно», — заявила профессор Анна Нижегородцева из Ягеллонского университета. Демонстрация прошла возле главного здания Ягеллонского университета. Собравшиеся скандировали: «Польша белая только зимой». Участники акции поблагодарили краковских полицейских за перечисление своих премий, которые они получили за участие в организации празднований 11 ноября — Дня независимости в Варшаве, на благотворительные цели. Организаторами собрания выступили отделение Комитета защиты демократии в Малопольше (KOD Małopolska), Ассоциация «Кужьница» (Stowarzyszenie Kuźnica), партия «Современная» (Nowoczesna), отделение Всепольской забастовки женщин в Кракове (Ogólnopolski Strajk Kobiet — Kraków), партия «Зеленых» (Partia Zieloni), «Гражданская платформа» (PO), краковский совет Союза левых демократических сил (Rada Krakowska SLD), партия «Вместе» (Razem) и Союз европейских демократов (Unia Europejskich Demokratów).

Президент партии «Свобода» (Wolnośc) Януш Корвин-Микке провел пресс-конференцию прямо на главной площади в Кракове, рассказывает Gazeta Krakowska (Краков). «Дамы и господа, как вы можете видеть, на климатическом саммите в Катовице политикам удалось победить в борьбе с глобальным потеплением, и сейчас мы дрожим от холода, — начал свое выступление Корвин-Микке. — Мы недавно подписали соглашение с Национальным движением (Ruch Narodowy), а также с ассоциацией «Надежность» депутата Петра Лироя-Мажеца, скорее всего, к нам присоединится депутат Марек Якубяк, у которого нет своей партии, но будет. Кроме того, есть еще несколько организаций, которые сообщили нам о желании действовать вместе». По мнению президента «Свободы», на выборах в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года, его коалиция может получить до 20%, но это «не означает, что мы получим 5% на выборах в сейм Польши». Корвин-Микке обозначил свои планы в отношении Европейского союза: «Наша цель — уничтожить нынешний ЕС, и у нас есть несколько способов сделать это. Господа Якубяк и Лирой выступают за то, чтобы вернуться обратно и сделать Евросоюз просто Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). Мы, «Свобода», считаем, что ЕС должен быть просто разрушен, а «Национальное движение» хочет, чтобы Польша вышла из него. Но мы все согласны с тем, что присутствие Польши в ЕС в его нынешнем виде плохо для нас».

С мая 2019 года в Польше нельзя будет купить сигареты, предупреждает Express Bydgoski (Быдгощ). Это произойдет в том случае, если польское правительство не ускорит работу над системой отслеживания в ЕС, которая нацелена на контроль движения и происхождение сигарет. Польская торговая палата обратилась с соответствующим призывом к премьеру Моравецкому. В противном случае продажа табачных изделий после 20 мая 2019 года в розничных точках будет невозможна. Новые правила требуют регистрации 100 тысяч заведений, где торгуют сигаретами. Это огромная и сложная техническая и информационная задача, выполнение которой требует времени и принятия нормативных актов. Значительные задержки процесса внесения поправок в закон о табаке затрудняют адаптацию к крайнему сроку, установленному ЕС. Для всех участников рынка, участвующих в торговле сигаретами, внедрение системы Track & Trace означает полную модификацию существующего алгоритма, создание новых IT-систем, закупку необходимого оборудования и обучение сотрудников, подчеркивает директор Польской торговой палаты Мачей Пташиньский. Задержка с внедрением может привести к большим потерям для торговли и для государственного бюджета, который каждый год получает более 25 миллиардов злотых от табачных акцизов.

В итальянской больнице от полученных ранений скончался Бартош Неджельский, поляк из Катовиц, который пытался остановить боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), устроившего теракт в Страсбурге, пишет Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). 11 декабря террорист открыл огонь из автоматов по людям на рождественском базаре и убил трех человек. 12 человек получили ранения, в том числе 6 тяжелые. Неджельский вместе со своим другом-итальянцем, с которым они приехали в Страсбург на концерт, вступили в схватку с бандитом и попытались его задержать, поскольку террорист прорывался в клуб, чтобы устроить там бойню. Это могло привести к большому количеству жертв, как во время атаки на клуб Bataclan в Париже, где в 2015 году боевики расстреляли по меньшей мере 35 человек. «Он поступил как герой, — заявил представитель канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVP1, комментируя поступок соотечественника. — Благодаря такому отношению не случилось большей трагедии. И так дошло до беды, но благодаря поступку нашего гражданина и гражданина Италии не было большей». Дера сообщил, что польский президент Анджей Дуда будет чтить погибшего поляка.

Это Россия мешает нам прививаться, уверена Gazeta Olsztyńska (Ольштын). В Польше опасно растет число невакцинированных детей, а движение против прививок набирает все больше сторонников. Сейм Польши отверг гражданскую инициативу добровольной вакцинации. Проблема прививок разделяет общество, становясь такой же горячей темой, как аборты. Сегодня только 76% поляков считают, что вакцинация важна для детей — это самый низкий показатель во всем ЕС. Возникает вопрос: почему движение против прививок так внезапно оживилось? И дело в большой политике, как недавно писала британская газета The Times, описывая «усилия» России по продвижению антивакцинных движений и теорий, которые утверждают, что прививки могут вызвать аутизм. Британцы пишут, что «Кремль использует для этой цели, в частности, социальные сети». Якобы его целью является желание «дестабилизировать» Запад. «Эксперты», опрошенные газетой, заявили, что Россия «использует» прививки как «оружие в пропагандистской войне с западными странами». Профессор Анджей Шептицкий из Института международных отношений Варшавского университета заявляет, будто бы «Россия поддерживает антивакцинные движения в Западной Европе как элемент гибридной войны». Об этом он поведал во время польско-украинских встреч в этом году в Яремче. Впрочем, замечает польское издание, у нас в Польше был консенсус относительно вакцинации. Шум поднялся только в течение последних нескольких лет. Это, конечно, эффект работы доктора Эндрю Уэйкфилда, опубликовавшего ложную информацию о связи вакцины MMR с возникновением аутизма. Информация оказалась ерундой, у доктора отобрали право практиковать в Великобритании. Однако он посеял беспокойство. Вопрос о том, вакцинировать или не вакцинировать, все больше разделяет поляков.

Делегация из шести человек из далекой Татарии прибыла в Подляшье, чтобы встретиться с местными и наладить сотрудничество, информирует Gazeta Współczesna (Белосток). Они посетили агротуристические фермы, музеи и другие интересные места нашего региона. Кульминацией визита стало посещение в Крушинянах «Татарской юрты», которой руководит Дженнета Богданович. «Мы хотим поговорить обо всем, что увидела у нас делегация из Татарии, чему научилась. Мы также обсудим принципы, на которых обе стороны видят будущее сотрудничество. Что нужно, кому есть что предложить», — объясняет Михал Адамович, один из организаторов встречи. Прибытие гостей из России стало возможным благодаря сотрудничеству с «Татарской юртой», Татарской культурной ассоциацией, Татарским центром в Крушинянах и Богониках. Целью визита было ознакомление и обмен опытом. В Подляшком воеводстве гостей особенно интересовали вопросы агротуризма, сохранения традиций. Благодаря им будут разработаны рекомендации для развития агротуризма в Татарии. Как подчеркнул Адамович, для российской республики этот вид деятельности является абсолютно новым.