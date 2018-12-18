Украинское министерство заказало рекламу на CNN более чем на $500 тыс

Киев, , 16:02 — REGNUM Министерство информационной политики Украины выложило более $552 тыс. за трансляцию тридцатисекундных сюжетов на телеканале CNN, сообщила 18 декабря программа «Наши гроши», которая выходит на телеканале 24.ua.

Украинская сторона оплатила фирме ООО «CFC Consulting» 580 показов по 30 секунд каждый, причём не менее половины трансляций состоится в прайм-тайм. Кроме того, на сайтах телеканалов будут размещены баннеры, каждый из которых будет показан не менее 500 тыс. раз.

Напомним, в августе 2018 года депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что действующий президент Украины Пётр Порошенко размещает свою предвыборную рекламу под видом социальной, пользуясь админресурсом.

Ранее Верховная рада Украины утвердила бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено выделение 1 млрд гривен на так называемый «президентский фонд», который, по мнению экспертов, станет источником финансирования избирательной кампании Петра Порошенко.

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