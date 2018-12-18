«Ни к чему не обязывает»: о резолюции ГА ООН по Крыму

Москва, , 15:41 — REGNUM Резолюции Генасамблеи ООН не имеют какой-то юридической силы и ни к чему не обязывают тех, кому адресованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Значимы только решения Совбеза. ГА принимала множество резолюций с осуждением действий Израиля или США, причём гораздо более убедительным большинством, но воз, как говорится, и ныне там.

«В данном случае большинство стран вообще предпочло воздержаться, несмотря на активное лоббирование резолюции американцами. Так что никаких последствий данный демарш не имеет, кроме разве что констатации того факта, что даже в ООН нашлось почти два десятка государств, проголосовавших против навязываемой Западом трактовки конфликта», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генассамблея ООН приняла внесённую Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Чёрного моря и Азовского моря. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19. При этом большинство (72 страны) воздержались.

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