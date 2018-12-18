Путин объяснил, почему новые российские ракеты не нарушают ДРСМД

Москва, , 15:40 — REGNUM Новые виды российского ракетного вооружения не нарушают принципов и положений Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия (ДРСМД). Об этом заявил 18 декабря президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе своего выступления на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что договор, подписанный в 1987 году, предусматривает ликвидацию ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тыс. км.

Новейшие образцы российских ракет, подчеркнул Путин, не относятся к сухопутным. Напомним, ракеты «Калибр» размещаются на боевых кораблях ВМФ России, ракеты Х-101 относятся к вооружениям воздушного базирования.

«Меняется ситуация, она поменялась, но не за счёт того, что мы нарушили договор», — подчеркнул глава российского государства.

В то же время Верховный главнокомандующий ВС РФ напомнил, что именно США нарушают условия ДРСМД, размещая на территории Румынии и Польши системы ПРО «Иджис».

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