Вторник, 18 Декабря 2018 года
17:44:48 МСК

СМИ: прокурор Курганской области станет замом Чайки на Дальнем Востоке

Политика

В прокуратуре Курганской области не комментируют информацию инсайдеров СМИ

Курган, 18 декабря 2018, 15:43 — REGNUM  Прокурора Курганской области Игоря Ткачёва планируют назначить заместителем Генерального прокурора России Юрия Чайки. Ему будет доверен самый проблемный в плане законности регион — Приморье. Об этом 18 декабря 2018 года сообщают несколько средств массовой информации со слов инсайдеров.

Один из инсайдеров РБК заявил, что ознакомился с документами, подтверждающими назначение Игоря Ткачёва замом Генпрокурора. Якобы осталось лишь получить одобрение в Совете Федерации на заседании 21 декабря.

Зоной ответственности будущего заместителя Генпрокурора России Игоря Ткачева якобы станет Дальний Восток, заявляют источники Ura.ru, близкие к надзорным органам.

В прокуратуре Курганской области информацию инсайдеров не комментируют. Новость о новом назначении руководителя там узнали от журналистов.

Игорь Ткачёв родился в 1963 году в городе в городе Невинномысске Ставропольского края. В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию. Кандидат юридических наук. Службу в органах прокуратуры начал в 1992 году с поста следователя прокуратуры города Пятигорска Ставропольского края. С 1995 по 2009 года работал в Северо-Кавказском регионе, где прошёл путь от следователя до прокурора Дагестана. В 2009—2015 годах Игорь Ткачёв был прокурором Оренбургской области. Указом Президента Российской Федерации от 08.05.2015 №236 назначен на должность прокурора Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Ткачёв известен, как участник расследования военных действий в 1999 году в Дагестане, и как руководитель следствия по теракту в Беслане. Он также допрашивал российских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военной базе США в Гуантанамо.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурором Дагестана назначен руководитель следствия по теракту в Беслане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить