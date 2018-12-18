«Троллям» из РФ приписали попытки дискредитировать расследование Мюллера

Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Так называемым российским «дезинформационным командам» Вашингтон выдвинул новые обвинения. На этот раз их заподозрили в попытке дискредитировать расследование, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 года. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как утверждается в подготовленном по запросу комитета по разведке Сената Конгресса США докладе экспертов американской компании New Knowledge, российские интернет-тролли, якобы связанные с «Агентством интернет-исследований», распространяли в американских социальных сетях дезинформацию. В частности, с их помощью распространяется информация о коррумпированности Мюллера и о том, что предполагаемое вмешательство России в выборы в США является ни чем иным как «глупой теорией заговора».

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Кроме того, утверждается, что российские «тролли» уделяли особое внимание взаимодействию с темнокожим населением США, пытаясь настроить их отказаться от участия в выборах.

Напомним, ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что аналитики Оксфордского университета и специалисты компании сетевого анализа Graphika якобы провели очередное расследование «вмешательства» РФ в американские выборы 2016 года. Так, по данным аналитиков, ряд аккаунтов, публиковавших политическую рекламу в социальных сетях в период предвыборной президентской кампании, расплачивался за размещение в рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первые обвинения в адрес России в использовании социальных сетей и других интернет-сервисов с целью повлиять на политические или социальные процессы в США.

Расследование дела о якобы «вмешательстве РФ» в президентские выборы — 2016 в США занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. При этом он так и не нашёл каких бы то ни было соответствующих доказательств. Отметим, что более 50% жителей США назвали расследование по «делу о вмешательстве РФ» политически мотивированным. В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп призвал завершить это расследование, «потому что это очень плохо для нашей страны», отметив, что никакого сговора не было.

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