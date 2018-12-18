«Заставит задуматься»: Путин заявил о прорывном развитии вооружения РФ

Москва, , 15:36 — REGNUM Россия сделала прорыв в развитии новейшего вооружения, не имеющего аналогов в мире — оно заставит задуматься привыкших к «милитаристской риторике». Об этом заявил 18 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент напомнил о послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, в котором говорилось о перспективном вооружении. Он отметил начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», постановку на опытно-боевое дежурство гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал» и отработку применения лазерного комплекса «Пересвет».

"Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Путин, подчеркнув кратное увеличение потенциала российской армии и флота.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также отметил продолжение наращивания у российских границ военного потенциала НАТО в 2018 году. Необходимо анализировать и учитывать развитие военно-политической обстановки в мире, заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: НАТО продолжает наращивать силы у российских границ