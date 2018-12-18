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Сайт посольства России в Лондоне «жёстко взломали» неизвестные

Политика

Это произошло после того, как на сайте дипмиссии были опубликованы два сообщения, касающиеся действий Великобритании на Украине и политики телекомпании BBC

Москва, 18 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  Сайт российского посольства в Лондоне был взломан неизвестными хакерами. Об этом со ссылкой на заявление дипмиссии сообщает 18 декабря РИА Новости.

В посольстве принесли извинения пользователям за неудобства и добавили, что портал www.rusemb.org.uk был «жестко взломан» после того, как на нем были опубликованы сообщения о причастности Великобритании к развитию кризиса на Украине и комментарий относительно методов работы редакции британской телекомпании ВВС, дающей задания своим корреспондентам искать «российский след» в массовых акциях «желтых жилетов» во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря стало известно, что сотрудница BBC пыталась разыскать «русский след» в акциях протеста во Франции, ссылаясь на то, что редакция британской государственной телерадиокомпании «требует крови».

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