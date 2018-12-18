Японии решила укрепить оборону под давлением США — эксперт

Москва, , 15:24 — REGNUM Не исключено, что решение Японии выделить средств на укрепление обороны принято под давлением США, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Реально Японии никто не угрожает, более того, сейчас риск перехода отношений с соседями в горячую фазу невелик — с Россией обсуждают мирные инициативы, две Кореи тоже снизили накал отношений,

«В любом случае основу обороноспособности Японии составляют американские силы, а самостоятельно она даже после освоения выделяемых средств не сможет противостоять ни России, ни Китаю. Да и с Северной Кореей японцам самим не справиться.

Но Трамп везде, где возможно, добывает заказы для американских предприятий, а за статус американского клиента в регионе нужно платить», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования. Так, за первые пять лет траты составят 27 трлн иен ($238 млрд),

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