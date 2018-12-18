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Путин назвал главную задачу для армии России

Политика

На сегодняшний день доля современного российского вооружения в ядерной сфере уже составляет 82%

Москва, 18 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  В числе первостепенных задач для российской армии на 2019 год президент РФ Владимир Путин назвал дальнейшее укрепление стратегических ядерных сил страны. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В своей речи Владимир Путин напомнил о том, что на сегодняшний день доля современного вооружения в ядерной сфере уже составляет 82%. Также Верховный главнокомандующий сообщил о скором запуске «в серию» ракетного комплекса «Авангард», оснащенного планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками. В то же время глава российского государства призвал не забывать и о повышении качества оперативной и боевой подготовки войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что в 2018 году блок НАТО продолжал наращивать военную инфраструктуру возле российских границ.

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Ядерное оружие
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