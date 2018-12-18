В Египте стартовал экстренный саммит ЛАГ

Каир, , 15:10 — REGNUM В столице Египта городе Каире начался экстренный саммит стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает 18 декабря Anadolu ajansi.

Темой переговоров стало резкое обострение конфликта между Израилем и Палестиной. На организации данного мероприятия настаивала палестинская сторона.

За последнюю неделю на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан израильские военные убили по меньшей мере пять палестинцев, десятки людей получили ранения.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

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