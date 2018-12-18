Вторник, 18 Декабря 2018 года
16:01:03 МСК

В Египте стартовал экстренный саммит ЛАГ

Политика

На повестке конфликт Израиля и Палестины

Каир, 18 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  В столице Египта городе Каире начался экстренный саммит стран-членов Лиги арабских государств (ЛАГ), сообщает 18 декабря Anadolu ajansi.

Темой переговоров стало резкое обострение конфликта между Израилем и Палестиной. На организации данного мероприятия настаивала палестинская сторона.

За последнюю неделю на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан израильские военные убили по меньшей мере пять палестинцев, десятки людей получили ранения.

Напомним, с марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе столкновений были убиты свыше 200 палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали более 20 палестинцев

Читайте развитие сюжета: Власти Израиля разрушили дом палестинца в Восточном Иерусалиме — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить