Трамп пожелал своему бывшему советнику Флинну удачи в суде

Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пожелал 18 декабря своему бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну удачи в суде. Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в Twitter.

«Удачи сегодня в суде генералу Майклу Флинну», — подчеркнул Трамп.

«Будет интересно посмотреть, что он скажет, несмотря на чудовищное давление, оказываемое на него, о сговоре нашей замечательной и, очевидно, крайне успешной политической кампании с Россией», — добавил он, отметив, что «никакого сговора не было».

Напомним, 18 декабря суд должен огласить вердикт Майклу Флинну, который должен был покинуть свой пост всего после трех месяцев на должности советника Трампа ввиду того, что он оказался фигурантом расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Так, правоохранительные органы страны считают, что Флинн солгал сотрудникам ФБР о содержании бесед с послом РФ в Вашингтоне во время предвыборной кампании.