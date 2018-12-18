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Численный состав группировки России в Сирии сокращён — Шойгу

Политика

Сопоставимое число военных обеспечивает функционирование российских баз в Киргизии, Таджикистане и Армении

Москва, 18 декабря 2018, 14:58 — REGNUM  О сокращении численности российских военных в Сирии заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. Оставшегося в Сирии контингента достаточно для выполнения задач.

Шойгу пояснил, что численный состав группировки РФ доведён до установленного штата и является типовым. Сопоставимое число военных обеспечивает функционирование российских баз в Киргизии, Таджикистане и Армении.

Министр добавил, что к текущему моменту сирийская территория зачищена от террористов на 96%. Вывод основной группировки российских войск из Сирии закончен.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии и заявил, что участие РФ позволило за три года полностью разгромить бандформирования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более 87 тыс. боевиков было уничтожено, освобождено свыше 1400 населенных пунктов.

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Война в Сирии
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