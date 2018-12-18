МИД Казахстана и Румынии приняли совместный план действий на 2019–2020 годы

Бухарест, , 14:35 — REGNUM Представители министерств иностранных дел Румынии и Казахстана провели в Бухаресте регулярные политические консультации, сообщили 17 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

Делегацию Казахстана возглавил заместитель главы МИД Роман Василенко, Румынии — государственный секретарь МИД страны Дануц Некулаеску. По итогам консультаций стороны подписали план действий между внешнеполитическими ведомствами на 2019−2020 годы.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений, а также определены приоритетные направления взаимодействия.

Стороны также отметили необходимость активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В ходе переговоров отмечена близость позиций по региональным и международным актуальным вопросам.

Отметим, по итогам девяти месяцев товарооборот между Казахстаном и Румынией составил $1,27 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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