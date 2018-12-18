Жители приграничья Латвии и РФ будут передвигаться проще

Рига, , 14:23 — REGNUM Между Латвией и РФ вступает в силу соглашение об упрощенных взаимных поездках жителей приграничья, аналогичный договор готовится подписать Эстония

Российско-латвийское соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий официально вступило в силу 17 декабря. Об этом сообщил МИД Латвии.

Теперь для получения разрешения на приграничные поездки нет необходимости подавать медицинский страховой полис. Также из положений соглашения следует, что взаимные поездки будут осуществляться на основании загранпаспортов и разрешений, которые будут подаваться консульскими учреждениями в упрощенном порядке. Предусматривается отказ от проставления в документах штампов о прохождения контроля.

Обсуждения схожего документа начались также между Эстонией и Россией, сообщает эстонский национальный вещательERR.

Подобной порядок уже существовал до 2008 года, но Эстония была вынуждена его аннулировать из-за противоречия по постановлению Европарламента и Совета ЕС.