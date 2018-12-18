Певец Вакарчук об артисте Зеленском: «Я такого политика не знаю»

Киев, , 14:26 — REGNUM Певец и потенциальный кандидат в президенты Украины Святослав Вакарчук не воспринимает комика Владимира Зеленского как украинского политика, заявил Вакарчук 17 декабря журналистам издания «Новое время».

«Я такого политика не знаю, я знаю политика с фамилией Голобородько», — заявил Вакарчук подразумевая персонажа комедийного политического сериала «Слуга народа» в исполнении Зеленского.

Вакарчук отметил, что практически ничего не знает о Владимире Зеленском.

Напомним, согласно результатам опроса, опубликованным 14 декабря, комик Владимир Зеленский занимает второе место в украинской предвыборной гонке. Его рейтинг поддержки — 11,9%, к тому же он имеет минимальный антирейтинг. Поддержка Святослава Вакарчука существенно снизилась и составляет 3,8%. Лидера гонки Юлию Тимошенко поддерживает 20% избирателей.

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