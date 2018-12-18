Госдума устанавливает требования новостным агрегаторам

Москва, , 15:38 — REGNUM Законопроект о требованиях к новостным агрегаторам Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

На данный момент в реестре новостных агрегаторов находятся «Яндекс.Новости», «Рамблер/Новости», Новости@mail.ru «СМИ2».

В ходе дискуссии обращалось внимание на то, что агрегацией новостей занимается и Google.

«Ему ничего не грозит. Агрегатор Google менее посещаемый», — отметил Антон Горелкин («Единая Россия»).

Ранее «Яндекс» уведомил законодателей о том, что готов изменить свою структуру в соответствии с требованием новых норм, сообщил Горелкин.

В ЛДПР увидели экономическую составляющую законопроекта.

«Законопроект надо отклонить. Это рейдерский захват. Это передел собственности», — заявил в ходе обсуждения депутат Сергей Иванов (ЛДПР), указав на огромные обороты агрегаторов от рекламы. Он призвал авторов не прикрываться аргументами о заботе о безопасности граждан.

Вводится запрет выступать в качестве владельца новостного агрегатора для иностранных государств, международных организаций, а также находящимся под их контролем организациям, иностранным юрлицам, российским юрлицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства, гражданам РФ, имеющим гражданство другого государства.

Вводятся ограничения для собственников агрегаторов. Так, для иностранного государства, международной организации, а также находящейся под их контролем организации, иностранного юрлица, российского юрлица, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина РФ, имеющего гражданство другого государства, в совокупности или каждый в отдельности, вводится запрет на владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более 20% долей (акций) любого лица) в отношении более 20% долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) владельца новостного агрегатора.

За невыполнение требований предлагается заблокировать агрегатор. Однако, по словам главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина («Справедливая Россия»), норма нуждается в доработке ко второму чтению.

Отметим, что в законе уже сейчас существуют ограничения в размере 20% на долю участия иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ и запрет для иностранцев выступать учредителями средств массовой информации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле согласны с ограничением доли иностранцев в агрегаторах новостей