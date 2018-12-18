Украина не намерена снимать ограничения в торговле с Россией

Киев, , 14:19 — REGNUM Украина пока не собирается отменять эмбарго на импорт ряда товаров из России. Ранее введённые ограничения на торговлю с РФ планируется продлить ещё на один год. Этот вопрос правительство Украины рассмотрит на сегодняшнем заседании, 18 декабря.

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Как отмечается в пояснительных записках к проектам документов, продлить действие постановлений кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года до 31 декабря 2019 года планируется «в связи с продолжением Российской Федерацией применения торговых ограничений в отношении Украины», пишет Интерфакс-Украина. Также предлагается ужесточить формулировку условия отмены ответного эмбарго, сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия в отношении Украины ввела эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%. В декабре 2017 года правительство Украины продлило эмбарго на ввоз в Украину ряда товаров из РФ. 14 марта 2018 года был одобрен запрет на ввоз в страну минеральных удобрений из России.

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При этом в 2017 году Российская Федерация на 40% нарастила экспорт своей продукции на Украину. Также увеличился и экспорт украинских товаров в Россию— на 10%.

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