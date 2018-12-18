В ЕК рассказали о роли Украины в транзите газа в Евросоюз

Брюссель, , 14:06 — REGNUM Роль Украины как транзитной страны российского газа остается стратегической для Европейского союза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетической безопасности Марош Шевчович на своей странице в Twitter.

Он отметил, что переговоры России, Украины и Евросоюза в январе 2019 года необходимо возобновить на политическом уровне.

Напомним, Украина ожидает, что после окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) прекратится, либо значительно сократится.

Поскольку транзит газа — это источник значительного дохода, Киев требует от европейский «партнеров» дать ему гарантии, что транзит будет сохранен.