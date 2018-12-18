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В ЕК рассказали о роли Украины в транзите газа в Евросоюз

Политика

Переговоры России, Украины и Евросоюза в январе 2019 года необходимо возобновить, заявил Шевчович

Брюссель, 18 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Роль Украины как транзитной страны российского газа остается стратегической для Европейского союза, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетической безопасности Марош Шевчович на своей странице в Twitter.

Он отметил, что переговоры России, Украины и Евросоюза в январе 2019 года необходимо возобновить на политическом уровне.

Напомним, Украина ожидает, что после окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) прекратится, либо значительно сократится.

Поскольку транзит газа — это источник значительного дохода, Киев требует от европейский «партнеров» дать ему гарантии, что транзит будет сохранен.

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Газодобыча и транспортировка газа
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